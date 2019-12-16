الصقور تواجه مولودية الجزائر بطموح التحليق لربع نهائي البطولة العربية

2019-12-16 | 09:40
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يواجه فريق القوة الجوية بكرة القدم مضيفه مولودية الجزائر، اليوم الاثنين، على ملعب 5 جولييه ضمن لقاءات جولة الإياب من بطولة "كأس محمد السادس" للأندية العربية الأبطال.
ويأمل فريق الصقور في عبور مولودية الجزائر كي يحجز مقعده مع الـ8 الكبار في البطولة العربية، حيث يكفيه التعادل الإيجابي على أقل تقدير لبلوغ الدور المقبل لاسيما وأن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.
ويعول مدرب الفريق أيوب أوديشو على لاعبيه الدوليين لحسم اللقاء، حيث سيلعب بالقوة الضاربة بتواجد أحمد إبراهيم وإبراهيم بايش ومحمد قاسم وشريف عبد الكاظم وميثم جبار بالإضافة الى القائد حمادي احمد وغيرهم.
وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.
ويعول مدرب الفريق أيوب أوديشو على لاعبيه الدوليين لحسم اللقاء، حيث سيلعب بالقوة الضاربة بتواجد أحمد إبراهيم وإبراهيم بايش ومحمد قاسم وشريف عبد الكاظم وميثم جبار بالإضافة الى القائد حمادي احمد وغيرهم.
وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.
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