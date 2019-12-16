الحكمة يؤكد حرصه على 'عراقية' القرار ويدعو لعبور الأزمة نحو 'الاصلاح الحقيقي'

أكد تيار الحكمة، الاثنين، حرصه على "عراقية ووطنية" القرار، معرباً عن أمله بأن تتعامل الأطراف الخارجية على أساس سيادة العراقيين على قرارهم، فيما دعا القيادات السياسية إلى عبور أزمة البلاد نحو "الاصلاح الحقيقي بما يحقق تطلعات الجماهير".
وأضاف البيان: "نأمل من الأطراف الخارجية دولياً وإقليمياً التعامل على أساس المبادئ السليمة في الاحترام المتبادل والتكافؤ وسيادة العراقيين على قرارهم وفق الأسس الدستورية والأعراف والأصول السياسية الصحيحة، فأهل الوطن أدرى وأقدر على تحمل مسؤولياتهم الكاملة في اتخاذ قرارهم وإصلاح شؤونهم بإرادةٍ حقيقية بعيداً عن الآخرين".
وتابع البيان: "وبهذا الصدد فإننا نؤكد على احترام علاقات الجوار والمصالح المتبادلة بين العراق ودول المنطقة والعالم بما يحفظ سيادة البلد واستقراره وأمنه، ونرجو ونتطلع مخلصين أن تتمكن القيادات العراقية الوطنية من عبور أزمة البلاد نحو الاصلاح الحقيقي بما يحقق تطلعات الجماهير والساحات الوطنية بعد هذا المخاض العسير".
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