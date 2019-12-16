إيران تبين حقيقة وجود 'مفاوضات سرية' مع السعودية وتعلق على أوضاع العراق

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، عدم وجود "مفاوضات سرية" مع السعودية، في حين اعتبرت أن الأحداث في العراق "ليست في مصلحة العراقيين"، داعيةً أميركا إلى "ترك العراقيين وشأنهم".
وفي سياق منفصل، ذكر موسوي أن "إيران تدرس حالياً الخطوة التالية بشأن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، وأن كافة دول الاتفاق النووي شجبت خروج الولايات المتحدة منه"، مؤكداً: "لن نسمح باستمرار إجراءات الحظر الأميركية ضد إيران".
وبشأن العراق، قال موسوي إن "الأحداث في العراق ليست في مصلحة الشعب العراقي، لا نتدخل في شؤون العراق ونأمل بعودة الاستقرار اليه"، مضيفاً أن "علاقاتنا مع العراق كانت وما زالت جيدة وقد عبرنا عن قلقنا بشأن قنصليتنا في النجف الأشرف".
وأشار إلى أن "اتصالاتنا مع العراق مستمرة من اجل تنمية العلاقات مع الشعب العراقي"، ماضياً إلى القول: "نشجب أي تدخل أجنبي في العراق ونوصي أميركا بترك العراقيين وشأنهم".
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