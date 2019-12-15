الدفاع: القبض على إرهابي في الموصل

اعلنت وزارة الدفاع، الأحد، عن إلقاء القبض على إرهابي في مدينة الموصل. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بجهد استخباري ومتابعة مستمرة القت مفارز مديرية استخبارات وامن نينوى الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع قوة امنية مشتركة القبض على عنصر ارهابي ، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة ٤ارهاب".



وأضافت أن "الاعتقال جاء من خلال تواجده في مخيم الجدعة وهو احد أهداف المديرية المذكورة".



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