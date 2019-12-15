تزامناً مع الضباب.. نصائح مهمة لسائقي المركبات

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"على سائقي المركبات مضاعفة مسافة الأمان بين السيارات عن المسافة الاعتيادية، وتجنب محاولة تجاوز السيارات والمركبات الأخرى، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة".وطالبت المديرية السائقين، بـ "إيقاف السيارة على كتف الطريق الأيمن في حالات الضباب الكثيف والانخفاض الشديد لمستوى الرؤية، واستخدام أضواء الخطر عند توقف السيارة، وعدم استخدام أضواء السيارات العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين".

وأشارت إلى "ضرورة التأكد من نظافة الزجاج والشبابيك والمرايا في السيارة قبل البدء في الرحلة، والتحقق من أحوال الطقس عبر نشرات الأخبار الرسمية، واستخدام فتحات التهوية الخاصة بإزالة البخار عن الزجاج ومسّاحات تنظيف الزجاج بهدف تحقيق أقصى حد ممكن من الرؤية".



وأكدت أنه "لإزالة البخار المتكثف على الزجاج والشبابيك بسرعة ينصح باستخدام مكيف السيارة على درجة حرارة عالية"، مشددة على "أهمية التمهل أثناء القيادة واستخدام أحزمة الأمان ".