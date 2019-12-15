اصابة جنديين باحباط هجوم لـ'داعش' شمال شرقي ديالى

أفاد مصدر أمني، الاحد، باصابة جنديين باحباط هجوم لـ"داعش" شمال شرقي ديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هجوما نفذه عدد من عناصر داعش في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، ما ادى اصابة جنديين".

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