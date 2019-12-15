بالصور.. عمليات اخماد حرائق الوثبة مساء اليوم

تنشر الخليج 365، بالصور عمليات إخماد حرائق ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد من قبل رجال الدفاع المدني. وأفاد مصدر أمني لـ الخليج 365 في وقت سابق مساء اليوم الأحد، باندلاع النيران في بنايتين ضمن مقتربات ساحة الوثبة وسط بغداد. Advertisements

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