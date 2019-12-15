اخبار العالم / اخبار العراق

مجهولون يقتلون محامية عراقية في تركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بأن محامية عراقية قتلت على يد مجهولين في تركيا.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "أشخاصا مجهولين قتلوا، اليوم، المحامية العراقية سجى محمد الراوي في منطقة ببيك في تركيا".

واشار المصدر، الى أن "الحادث كان بدافع السرقة"، موضحا أن "الاجهزة الامنية التركية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث" دون مزيد من التفاصيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يقتلون محامية عراقية في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا