مجهولون يقتلون محامية عراقية في تركيا

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بأن محامية عراقية قتلت على يد مجهولين في تركيا.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "أشخاصا مجهولين قتلوا، اليوم، المحامية العراقية سجى محمد الراوي في منطقة ببيك في تركيا".
واشار المصدر، الى أن "الحادث كان بدافع السرقة"، موضحا أن "الاجهزة الامنية التركية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث" دون مزيد من التفاصيل.
واشار المصدر، الى أن "الحادث كان بدافع السرقة"، موضحا أن "الاجهزة الامنية التركية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث" دون مزيد من التفاصيل.
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