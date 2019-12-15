العثور على ثمان قطع أثرية في ذي قار.. صور

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الأحد، عن العثور على ثمان قطع أثرية خلال واجب تفتيش للمواقع الأثرية في عموم المحافظة. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على توجيهات قائد شرطة المحافظة بتوفير الحماية الكاملة للمواقع الأثرية وتكثيف الدوريات ومسح المناطق بشكل متعاقب لحمايتها كونها تمثل ثروة وطنية، خرجت الدوريات صباح اليوم، لغرض تفتيش المواقع الأثرية في عموم المحافظة ومن خلال التفتيش تم العثور على ٨ قطع أثرية مختلفة الأشكال والأحجام".



وأضافت، أن "القطع عبارة عن ختم اسطواني صغير واجرار فخارية وتعود هذه القطع إلى عصور تأريخية قديمة"، لافتة الى أنه "تم تسليم هذه القطع إلى متحف الناصرية الحضاري، الذي يقوم بدوره بتسليم هذه القطع إلى المتحف الوطني في بغداد". وفي ادناه مجموعة من الصور:

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