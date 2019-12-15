صالح يدعو للترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، إلى الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء، مؤكدا ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة.
ونقلت الرئاسة عن صالح تأكيده خلال مشاوراته المستمرة، على "ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً الى انتخابات نيابية تجرى بموجب قانون انتخابات عادل، وبإدارة مفوضية انتخابات مستقلة".
وشدد رئيس الجمهورية على أن "التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، وأن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الاصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة".
وبينت الرئاسة، أن "السياق الدستوري حسب مقتضيات المادة 76 من الدستور يلزم الكتل السياسية المعنية في البرلمان بتقديم مرشحها، على أن يأتي التكليف من رئيس الجمهورية".
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