مجهولون يحرقون مكتبين لـ 'التيار الوطني الحر' و'تيار المستقبل' شمالي لبنان

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، ان "مجهولين دخلوا ليل الأحد، إلى المكتب الرئيس لـتيار المستقبل في بلدة خريبة الجندي، بعد كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في القاعة الرئيسة للمركز".

وأضافت أنه "سبق ذلك في الليلة نفسها فعل مماثل طال مكتباً للتيار الوطني الحر في جديدة الجومة في عكار، إذ أقدم مجهولون على كسر الباب الزجاجي الخارجي وإضرام النار في المكتب، وفروا الى جهة مجهولة".



من جانبه، أدان كل من المكتب الإعلامي في "التيار الوطني الحر" ونظيره في "تيار المستقبل" ما حصل، وطالبا الأجهزة الامنية بالتحقيق، تمهيداً لمعاقبة الفاعلين وفق القانون، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال.