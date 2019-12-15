مجهولون يحرقون مكتبين لـ 'التيار الوطني الحر' و'تيار المستقبل' شمالي لبنان

أقدم مجهولون، الأحد، على حرق مكتب تابع لـ "التيار الوطني الحر" وآخر يعود لـ "تيار المستقبل" في عكار شمالي لبنان.
وأضافت أنه "سبق ذلك في الليلة نفسها فعل مماثل طال مكتباً للتيار الوطني الحر في جديدة الجومة في عكار، إذ أقدم مجهولون على كسر الباب الزجاجي الخارجي وإضرام النار في المكتب، وفروا الى جهة مجهولة".
من جانبه، أدان كل من المكتب الإعلامي في "التيار الوطني الحر" ونظيره في "تيار المستقبل" ما حصل، وطالبا الأجهزة الامنية بالتحقيق، تمهيداً لمعاقبة الفاعلين وفق القانون، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال.
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