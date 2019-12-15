اندلاع حريق داخل بناية في ساحة الوثبة وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، مساء اليوم، داخل بناية مكونة من طابقين في سالحة الوثبة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تلاقي صعوبة بعمليات الاخماد".