نائب يكشف عن تفاصيل اجتماع للكتل السياسية حول ترشيح رئيس للحكومة المؤقتة

وقال النائب عباس الزاملي في حديث لـ الخليج 365، إن اجتماع الكتل السياسية اليوم سيتضمن الاطر العامة والتفصيلية للشخصية التي سيتم ترشيحها بشكل رسمي خلال الايام المقبلة لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة.ورجح الزاملي، عدم طرح اسماء بشكل رسمي خلال اجتماع اليوم بانتظار رد رئاسة البرلمان على كتاب رئاسة الجمهورية حول قضية تسمية الكتلة الاكبر، مشددا على ان تقديم اسم المرشح سيكون قبل انتهاء المدة المحددة دستوريا.

ومن المقرر أن تعقد الكتل السياسية مساء اليوم الاحد، اجتماعا لاختيار مرشح رئاسة الوزراء للحكومة المؤقتة.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد طلب عبر كتاب رسمي وجهه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اعلامه بالكتلة النيابية الاكثر عددا المسجلة في الجلسة الاولى للمجلس.