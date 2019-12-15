كشف نائب عن تحالف البناء، اليوم الاحد، عن تفاصيل اجتماع للكتل السياسية لاختيار مرشح رئاسة الوزراء للحكومة المؤقتة، مؤكدا أن المرشح سيتم تقديمه بشكل رسمي خلال الايام المقبلة.
ورجح الزاملي، عدم طرح اسماء بشكل رسمي خلال اجتماع اليوم بانتظار رد رئاسة البرلمان على كتاب رئاسة الجمهورية حول قضية تسمية الكتلة الاكبر، مشددا على ان تقديم اسم المرشح سيكون قبل انتهاء المدة المحددة دستوريا.
ومن المقرر أن تعقد الكتل السياسية مساء اليوم الاحد، اجتماعا لاختيار مرشح رئاسة الوزراء للحكومة المؤقتة.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد طلب عبر كتاب رسمي وجهه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اعلامه بالكتلة النيابية الاكثر عددا المسجلة في الجلسة الاولى للمجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يكشف عن تفاصيل اجتماع للكتل السياسية حول ترشيح رئيس للحكومة المؤقتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.