أمين عام الجامعة العربية: القضية الفلسطينية ضاعت

رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تسمية الأحداث التي يشهدها العالم العربي منذ 2011 بالربيع العربي، وفيما أشار إلى أنه "لا ينبغي تسميتها بالربيع بمنتهى الأمانة"، أكد أن القضية الفلسطينية "ضاعت".
وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من "مطامع بعض الدول في البحر المتوسط، ومحاولات بعض الدول الأخرى السيطرة على مضايق وممرات مائية".
وأشار أبو الغيط إلى أن "المجتمع الدولي من الممكن أن يدفع ثمنا غاليا، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية ضاعت".
وطالب الامين العام للجامعة العربية، بـ "ضرورة معالجة هذا الأمر بصراحة والاعتراف بأن منطقة الشرق الأوسط ضربت ضربا مبرحا، أولا بالعراق، وما جاء بعد 2011 ".
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