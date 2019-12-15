رياضة 2019-12-15 | 15:45 3,890 مشاهدة اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن تشكيل لجنة تحقيقة للتقصي حول التصريحات الاخيرة للاعب سعد عبد الامير في احدى البرامج التلفزيونية". سعد صرح بان هناك اشخاصا يقبضون الرشاوى مقابل استدعاء لاعبين لصفوف المنتخب الوطني. وقال امين سر الاتحاد وكالة طارق احمد في بيان ان "الاتحاد قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة عضو الاتحاد فالح موسى وعضوية يحيى كريم والمشاور القانوني محمد العبودي".



واضاف امين سر ان "اللجنة وجهت الدعوى الى اللاعب سعد عبد الامير يوم غداً الساعة الثانية عشر ظهراً وتم توجيه كتاب رسمي الى ادارة نادي الشرطة من اجل تأمين حضوره".

واضاف امين سر ان "اللجنة وجهت الدعوى الى اللاعب سعد عبد الامير يوم غداً الساعة الثانية عشر ظهراً وتم توجيه كتاب رسمي الى ادارة نادي الشرطة من اجل تأمين حضوره".

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يستجوب سعد عبد الامير على خلفية تصريحاته الاخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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