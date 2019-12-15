القبض على منفذي جريمة قتل رجل وزوجته بالسكين في النجف

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مكافحة إجرام النجف بإشراف قائد شرطة المحافظة ألقت القبض على منفذي جريمة ناحية العباسية بعد ساعتين من ارتكاب الجريمة".

وكان مصدر أمني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الاحد، بمقتل رجل وزوجته طعناً بالسكين في ناحية العباسية بمحافظة النجف.

