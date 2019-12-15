بالوثيقة.. رئيس الجمهورية يطلب من الحلبوسي اعلامه بالكتلة النيابية الاكثر عددا

طلب رئيس الجمهورية برهم صالح، عبر كتاب رسمي وجهه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اعلامه بالكتلة النيابية الاكثر عددا المسجلة في الجلسة الاولى للمجلس. وبينت وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، إن رئيس الجمهورية برهم صالح طالب عبر كتاب رسمي وجهه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلامه بالكتلة النيابية الأكثر عددا والمسجلة في الجلسة الاولى للمجلس خلال أول انعقاد له بهذه الدورة. وفي ادناه نسخة من الوثيقة:

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