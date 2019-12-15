القضاء الاعلى يبدي تحفظه على اشراك قضاة في مجلس مفوضية الانتخابات

ابدى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، تحفظه على اشراك قضاة في مجلس مفوضية الانتخابات، فيما اشار الى ان اختيار القضاة تم بحضور ممثل الأمين العام للامم المتحدة ووسائل الاعلام.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المجلس عقد اليوم جلسته الـ26 ناقش خلالها دور مجلس ‏القضاء الاعلى على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات".

واضاف المجلس، بحسب البيان، انه "في ‏الوقت الذي يبدي تحفظه على اشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات ‏وسبق وان تم اعتراض المجلس في حينه اثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون ‏وابداء الرأي بعدم مشاركة القضاة في أعمال تنفيذية وإشرافية في مجلس مفوضية ‏الانتخابات وأن يقتصر دور القضاء على النظر بالطعون التي تقدم على قرارات مجلس ‏مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية في محكمة التمييز الا أن وجهة نظر ‏مجلس القضاء الاعلى لم يتم الاخذ بها لذا ومع صدور هذا القانون الواجب التطبيق ‏من قبل جميع الجهات المعنية به ومنها القضاء، فقد تمت مناقشة ‏آلية تنفيذ القانون واختيار القضاة وأعضاء مجلس الدولة في هذا المجلس".

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وتقرر، وفق ماذكره اعلام القضاء، "‏مفاتحة مجلس القضاء في اقليم كردستان لترشيح عدد من القضاة من الاقليم ‏لاجراء القرعة في مجلس القضاء الاعلى واختيار اثنين منهم، كذلك مفاتحة مجلس ‏الدولة لترشيح عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس القضاء الاعلى اختيار اثنين منهم"، لافتا إلى "الطلب من رئاسات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات ترشيح ‏من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون تمهيداً لاجراء القرعة واختيار ‏خمسة منهم وبحضور ممثل الأمين العام للامم المتحدة ووسائل الاعلام التي ترغب ‏بالحضور".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته المسائية التي عقدت يوم الخميس (05 كانون الأول 2019)، على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.