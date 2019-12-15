اسرائيل تكثف غاراتها قرب الحدود العراقية

ذكرت صحيفة الشرق الاوسط، ان إسرائيل كثفت هجماتها على "مواقع إيرانية" شرق سوريا قرب حدود العراق، وسط تلويح تل أبيب بتحويل سوريا إلى "فيتنام إيرانية"، واستنزاف القوات الايرانية التي تجدد مساعيها لتثبت مواقعها في البوكمال شرقاً، والسويداء جنوباً.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، قال الأحد الماضي "لا بد أن نتحول من العمل الوقائي إلى العمل الهجومي على اعتباره الإجراء الوحيد الذي يضمن لنا طرد إيران خارج سوريا. وإننا نقول لهم - أي الإيرانيين - ستتحول سوريا إلى فيتنام الإيرانية، وستواصلون النزيف حتى مغادرة آخر جندي إيراني الأراضي السورية".

وأفاد موقع دبكا الاستخباراتي الإسرائيلي، بأن "التهديدات تزامنت مع أربع هجمات خلال أسبوع على المجمع العسكري الذي أقامته ألوية القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال على الحدود السورية – العراقية".

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وقتل خمسة اشخاص جراء غارات وقعت ليلاً في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد الماضي.

واستهدفت الضربات، في وقت متأخر، ليل السبت، مواقع للقوات الإيرانية في ريف دير الزور الشرقي عند أطراف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، ان "ما لا يقل عن 5 مقاتلين أجانب من الجنسيات غير السورية قتلوا"، من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم.