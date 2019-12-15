مقتل رجل وزوجته طعناً بالسكين داخل منزلهما في النجف

أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن رجلاً وزوجته قتلا طعناً بالسكين داخل منزلهما في ناحية العباسية بمحافظة النجف. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رجلاً وزوجته قتلا طعناً بالسكين داخل منزلهما في ناحية العباسية بمحافظة النجف". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث".



يذكر أن محافظة النجف (160 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المناطق شبه المستقرة أمنياً، الا أنها تشهد أحياناً أعمال عنف تؤدي إلى سقوط ضحايا، كما تنفذ الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر عمليات تسفر عن اعتقال مطلوبين.

يذكر أن محافظة النجف (160 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المناطق شبه المستقرة أمنياً، الا أنها تشهد أحياناً أعمال عنف تؤدي إلى سقوط ضحايا، كما تنفذ الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر عمليات تسفر عن اعتقال مطلوبين.

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