خبير اقتصادي: جودة المنتج المحلي ووفرته سينجح القطاع الصناعي في العراق

اكد الخبير الاقتصادي غدير العطار، الاحد، ان جودة المنتج المحلي ووفرته سينجح القطاع الصناعي في العراق.

وقال العطار في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "المنتوج الوطني يعتمد على الجودة ووفرة الإنتاج"، مشيرًا إلى أن"جودة المنتج المحلي إذا كانت تظاهي المنتجات المستوردة فإنها ستغزو السوق حتماً".

وأضاف العطار ان "الوفرة أيضًا ستساهم بنجاح المنتوج الوطني، فإذا كانت قليلة أو شبه معدومة سيضطر المواطن إلى الخيار الثاني، وهو شراء المستورد"، مبينًا أن"كمية الإنتاج هي أيضًا عامل مهم لتحقيق الهدف التسويقي ونجاح المنتوج الوطني في السوق العراقية".

Advertisements

وأشار العطار إلى أن"الدور الإعلامي والصحفي عبر الترويج في القنوات ومواقع التواصل الأجتماعي سيساهم بشكل كبير لجذب المُستهلِك لشراء المنتج الوطني".

وشدد العطار على أن"الالتفات لهذه النقاط سيحقق للمنتوج الوطني اهدافه المرجوة في السوق ويزدهر القطاع الصناعي في العراق".

يذكر ان الانتاج الصناعي تراجع بشكل كبير بعد عام 2003 نتيجة عمليات السلب والنهب التي حصلت حين ذاك، اضافة الى تقادم المصانع وعدم تحديثها .