الداخلية تعلن السيطرة على حريق اندلع بمنزل عمة الفتى الذي قتل بالوثبة 'صور'

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن السيطرة على حريق اندلع بمنزل عمة الفتى الذي قتل في منطقة الوثبة وسط بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا بسيطا اندلع اليوم داخل منزل عمة الفتى الذي قتل قبل اربعة ايام في منطقة الوثبة وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق وقامت باخماده"، مشيرا الى ان "الحريق مفتعل".

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على خمسة متهمين بحادثة ساحة الوثبة.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، الخميس (12 كانون الأول 2019)، المباشرة "بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة وتعليقه على احد الاعمدة"، مضيفاً "سوف تصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة".

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