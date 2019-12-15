بالصور.. إغلاق مبنى الهيئة العامة للضرائب بكربلاء 'بأمر من الشعب'

أغلق محتجون، صباح اليوم الأحد، مبنى الهيئة العامة للضرائب، وسط مدينة كربلاء، معلقين على جدرانها لافتة كتب عليها "مغلق بأمر الشعب". وحصلت "الخليج 365" على صور لمبنى الضريبة، بعدما عُلق عليه لافتة الاغلاق وكُتب أسفلها "من يرفع اللافتة يتحمل المسؤولية الكاملة". Advertisements



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