علاوي يوجه رسالة لبرهم صالح

وقال علاوي في رسالته التي اطلعت عليها الخليج 365، إن "الحكومة المقبلة ينبغي أن تكون حكومةً مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عام واحد ولا ترشح للانتخابات، تهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد".ودعا علاوي، إلى "الإسراع في إيجاد حل للأزمة الحالية"، وقدم "أربعة مقترحات من شأنها إيجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمة الحالية والوصول بالأوضاع إلى حالة الاستقرار المنشود، عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على مخرجات الاقتصاد وزيادة فرص العمل واستكمال احالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين الى القضاء في محاكمات علنية"، بحسب مكتبه.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح أكد، الاثنين (9 كانون الأول 2019)، على الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة "مرضي عنه من الشعب".