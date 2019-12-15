حريق في الشورجة والدفاع المدني يتدخل

افاد مصدر امني، الاحد، بأن حريقا اندلع في منطقة الشورجة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع اليوم، في مخزن لمواد التجميل ومواد الحلاقة خلف عمارة الضمان بمنطقة الشورجة وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

Advertisements

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.