الإعلام الأمني تعلن مقتل منتسبين اثنين من الشرطة بتعرض لداعش بكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، مقتل منتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية بتعرض لداعش في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية تعرضت لعجلة ارزاق تابعة للفرقة الآلية بالشرطة الاتحادية بسبب سوء الاحوال الجوية في وادي زغيتون جنوب حي الرياض بكركوك".

وأضافت، أن "الارهابيين استخدموا الأسلحة الخفيفة"، مشيرة إلى "استشهاد منتسبين اثنين من الشرطة".