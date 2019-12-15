مؤسسة الشهداء تجري الكشف الفني الأولي على مقبرة جماعية في الفلوجة

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، البدء باجراء الكشف الفني الأولي على مقبرة جماعية في الفلوجة شرقي محافظة الانبار.

وقالت المؤسسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بحضور يحيى المحمدي النائب في مجلس النواب عن محافظة الانبار، ومؤيد فرهاد قائممقام قضاء الفلوجة، اجرى الفريق الفني المتخصص في مجال البحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية التابع الى مؤسسة الشهداء كشفا فنيا اوليا عن مقبرة جماعية واقعة في محافظة الانبار/ قضاء الفلوجة/ قرية الفياض".

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وأضافت، أن "المقبرة عثر عليها خلال القيام بأعمال فتح جدول للمياه يستخدم لاغراض سقي الاراضي الزراعية، حيث لاحظ فريق العمل العظام والملابس الظاهرة على السطح نتيجة الحفر العشوائي".

ووجهت المؤسسة بحسب البيان، "الدعوة للقوات الامنية بقضاء الفلوجة بضرورة الاسراع في اجراء تسييج لموقع المقبرة حفاظا على على عدم ضياع معالم الجريمة ومنع العبث والنبش من قبل الحيوانات السائبة لحين استكمال الاجراءات القانونية والفنية للمباشرة بأعمال فتح المقبرة".