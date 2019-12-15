تحديث جديد لـ'واتسآب' يخدم الشركات

طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" تحديثا جديدا لتطبيقه لـ"الأعمال"، والذي يسهل التعامل للشركات. ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" إن التحديث الجديد لواتسآب تم طرحه على النسخة التجريبية "بيتا" لنظام تشغيل "أندرويد". وسيسمح تحديث "واتسآب بزنس" بتقديم "بطاقات معلومات" تقدم المعلومات الأساسية للشركات، والتي يمكن لأي مستخدم الإطلاع عليها بسهولة قبل التواصل مع الشركة. Advertisements ووضع "واتسآب" الأيقونة الجديد الخاصة ببطاقة المعلومات، بجوار علامة التبويب الرئيسية "الكاميرا" الموجودة في أعلى التطبيق. وسيساعد التحديث الجديد، حسابات الأعمال المعنية في مشاركة معلوماتهم عن أنفسهم بسهولة لكل مستخدمي "واتسآب".



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