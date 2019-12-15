إيران: نصدر 100 ألف سلعة بمواصفات قياسية للعراق

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد، إنها تصدر 100 ألف سلعة إلى العراق بمواصفات قياسية، مشيرة إلى أن أغلب تلك السلع تشمل المواد الانشائية.

وقالت مدير عام منظمة المعايير بمحافظة ايلام غربي ايران، مهناز همتي، إن "إيران تصدر 100 ألف سلعة إلى العراق بمواصفات قياسية، وغالبية السلع شملت المواد الانشائية منها خام الحديد واحجار البناء والمواد الكيميائية والبلاط والحديد المسلح بجانب الادوات الكهربائية وقطع غيار السيارات".

وأشارت همتي الى "اجراء ألف اختبار للسلع التصديرية لتفحص مدى خضوعها للمعايير خلال الفترة المذكورة"، لافتة إلى أن تلك السلع "يتم تصديرها عبر منفذ مهران الحدودي (يقابله زرباطية) منذ 21 آذار 2019".