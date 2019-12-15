النصر: لم نؤيد مرشحا بعينه وعلى الاحزاب التحرر من عقلية الاستحواذ

نفى ائتلاف النصر، الاحد، تاييده لاي مرشح لرئاسة الوزراء، فيما دعا الاحزاب الى التحرر من عقلية الاستحواذ.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الائتلاف اول من طرح استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مستقلة عن الاحزاب لقيادة المرحلة المؤقتة، ومنذ بداية انتفاضة تشرين الاول والنصر طرح اكثر من مبادرة شاملة وخارطة طريق لاجراء التغيير والاصلاح بما يتوافق وطموحات الشعب واسس الحكم الرشيد".

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واضاف ان "الائتلاف لم يوقع على تشكيل الحكومة الحالية ولم يشترك فيها وطالب باقالتها لفشلها بادارة البلاد"، مجددا التاكيد انه "ليس جزاء من ترشيح او اختيار اي حكومة قادمة".

وتابع ان "المصلحة الوطنية تتطلب حكومة مستقلة عن عقلية وارادة الاستحواذ والمحاصصة الحزبية، وان الاهم من شخصية رئيس الوزراء هي المعايير والمهام المنتظرة من المرحلة المؤقتة، وفي طليعتها: الالتزام بخارطة طريق واضحة وبسقوف زمنية محددة لاجراء التغيير بتنفيذ العدالة ومحاسبة الجناة وحصر السلاح بيد الدولة واستعادة الاستقرار والسلم المجتمعي وتحرير الارادة والقرار العراقي من اي تدخلات، وضمانات بعدالة القوانين والاجراءات المتصلة بالمرحلة النهائية وفي طليعتها الانتخابات الحرة".