مطار بغداد يعلن توقف حركة الملاحة الجوية

اعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، الاحد، عن توقف حركة الملاحة الجوية، عازية السبب الى انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف.
وقالت الادارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، تقرر توقف حركة الملاحة الجوية لهذا اليوم الأحد، منذ ساعات الصباح الأولى حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر".
واضافت انه "سيتم فتح الاجواء حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية"، داعية "المسافرين الى تفهم الامر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم".
وتابعت انه "سيتم الإعلان لاحقا حالما تفتتح الاجواء وتعود حركة الملاحة الجوية الى طبيعيتها".
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