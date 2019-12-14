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2019-12-14 | 16:34
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اكد رئيس لجنة المسابقات ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، أن اتحاد الكرة لن يناقش اي مقترحات بشأن استئناف مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، إلا بعد نهاية التظاهرات وتحقيق مطالبهم.
وقال جبار في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، سيعقد اجتماعه بعد غدٍ الاثنين لمناقشة عدد من الامور التي تخص كرة القدم العراقية".
واوضح ان "لجنة المسابقات لن تناقش اي مقترحات من اجل استئناف الدوري العراقي الممتاز، فالوقت ليس مناسباً خاصة لما تشهده البلاد من تظاهرات".
واضاف أن "القضية الاهم هي التظاهرات، لا بد من تحقيق مطالب المتظاهرين في 11 محافظة ومن ثم لكل حادث حديث"، مبيناً ان "هناك العديد من امور الحياة متوقفة وابرزها التعليم وكرة القدم ليست اهم منها ومن مطالب التظاهرات".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: لا نقاشات حول استئناف الدوري إلا بعد انتهاء التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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