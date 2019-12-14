اتحاد الكرة: لا نقاشات حول استئناف الدوري إلا بعد انتهاء التظاهرات

وتوقف الدوري العراقي الممتاز، مطلع شهر تشرين الاول الماضي بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد والمحافظات الجنوبية.

وقال جبار في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، سيعقد اجتماعه بعد غدٍ الاثنين لمناقشة عدد من الامور التي تخص كرة القدم العراقية".



واوضح ان "لجنة المسابقات لن تناقش اي مقترحات من اجل استئناف الدوري العراقي الممتاز، فالوقت ليس مناسباً خاصة لما تشهده البلاد من تظاهرات".

واضاف أن "القضية الاهم هي التظاهرات، لا بد من تحقيق مطالب المتظاهرين في 11 محافظة ومن ثم لكل حادث حديث"، مبيناً ان "هناك العديد من امور الحياة متوقفة وابرزها التعليم وكرة القدم ليست اهم منها ومن مطالب التظاهرات".

