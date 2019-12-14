ألمانيا تقرر فتح أبوابها لـ 'المهاجرين المهرة' خلال الأعوام المقبلة

وجاء في استراتيجية الحكومة الألمانية لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، أن "الدول التي ستستقطب العمالة الماهرة منها، ستكون في بادئ الأمر المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام على سبيل المثال".

وأشارت إلى أن "الاقتصاد الألماني على وشك مواجهة تحولات جذرية بسبب التغير الديمغرافي والرقمنة والقواعد الرامية لحماية المناخ، مؤكدة أن "نجاح التغلب على هذه التحديات يتوقف إلى حد كبير على مدى نجاح ألمانيا في تأمين قاعدتها المستقبلية من العمالة الماهرة".



وبينت أنه "حتى إذا زادت العمالة الماهرة المحلية في ألمانيا، فإن التحول الديمغرافي بدون مزيد من الهجرة سيؤدي إلى "تراجع حاد في إمكانات العمالة الماهرة"، موضحة أنه "من المتوقع أيضا تراجع الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا".

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، صرحت في وقت سابق، بأنه ستتم مناقشة سبل تفعيل قانون هجرة العمالة المتخصصة الجديد على نحو سريع.

تجدر الإشارة إلى أن اتحادات اقتصادية تشكو منذ فترة طويلة في ألمانيا من نقص العمالة الماهرة في قطاعات محددة.

