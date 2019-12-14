بعد انقطاع قسري.. منتخب الأشبال يعاود مرانه مجدداً

خاض منتخب اشبال العراق مرانه، اليوم السبت، صباحا في الجامعة المستنصرية، بحضور جميع اللاعبين بعد الانقطاع القسري بسبب الاوضاع في بلدنا العزيز، مما اضطر الجهاز الفني للمنتخب بأن تكون هناك، على اقل تقدير، وحدتان تدريبيتان في الاسبوع، من اجل الحفاظ على مستوى اللاعبين بدنيا وفنيا .

وقال المدرب المساعد، سعد عبد الحميد في بيان لاتحاد الكرة، "حريصون كل الحرص من اجل المحافظة على اللاعبين خلال هذه الفترة، خصوصا بعد الانقطاع بسبب الاوضاع الامنية التي حلت بالبلد، وكان هناك اتفاق مع اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بسبب هذا الانقطاع، وعاودنا التدريبيات خلال الاسبوع الماضي، واليوم خضنا الوحدة التدريبية الصباحية في ملعب المستنصرية".



واضاف عبد الحميد: "نأمل ان يكون هناك دعم معنوي لهذه المواهب من اجل تأسيس قاعدة رصينة للكرة العراقية، والجميع يعلم ان العراق ولاد بالمواهب والطاقات، لكن يجب ان تكون هناك مراقبة حول تدقيق الأعمار، وهذا كان همنا الوحيد بأن نقضي على مسألة التزوير، والحمدلله اليوم انا وزملائي في الملاك الفني أعددنا جيلا خاليا من التزوير بنسة ٩٩%، وهذا بحد ذاته يعد إنجازا، وماضون في العمل الصحيح خدمة للصالح العام".

