القوات الأمنية تباشر بفتح جميع الطرق في بغداد

باشرت القوات الأمنية، مساء اليوم السبت، باعادة فتح الطرق وسط العاصمة بغداد. وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية باشرت بفتح الطرق المغلقة نتيجة التظاهرات في منطقة الكرادة وسط بغداد". وأضاف، أن "حركة السير في مناطق وسط العاصمة بدأت تستعيد انسيابيتها".



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