تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين في ذي قار

وقال العمر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين في جميع الدوائر الحكومية ماعدا الخدمية والأمنية والمصارف".

وأضاف أن "تعطيل الدوام حدادا على أرواح الشهداء من ابناء المحافظة في قاطع سامراء".