تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين في ذي قار

أعلن نائب محافظ ذي قار اباذر العمر، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي يومي الاحد والاثنين.
وقال العمر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين في جميع الدوائر الحكومية ماعدا الخدمية والأمنية والمصارف".
وأضاف أن "تعطيل الدوام حدادا على أرواح الشهداء من ابناء المحافظة في قاطع سامراء".
وكان ثمانية عناصر من الحشد الشعبي من سكنة محافظة ذي قار، قد استشهدوا، في هجوم مسلح على سيطرة لهم، أول أمس الخميس، في قاطع سامراء.
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