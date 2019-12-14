تجدد المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في الوثبة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في منطقتي الشورجة والوثبة وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الصدامات بني المتظاهرين والقوات الأمنية تجددت بالقرب من الشورجة وساحة الوثبة، وسط بغداد". وأضاف، أن "المتظاهرين أحرقوا الاطارات بالقرب من مركز دفاع مدني الشورجة"، لافتا إلى "إندلاع النيران داخل محل لبيع الساعات بالقرب من غرفة تجارة بغداد".



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