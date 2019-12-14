القبض على خمسة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في بغداد

اعلنت مديرية استخبارات وأمن بغداد في وزارة الدفاع، اليوم السبت، القبض على خمسة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في العاصمة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتعاون مع قوة امنية مشتركة استطاعت القبض على خمسة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في قضاء الحسينية ومنطقة العبيدي في العاصمة".



وأضافت، أن "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات، وتم مصادرة المواد المخدرة التي بحوزتهم واحالتهم الى الجهات المعنية".

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