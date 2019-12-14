بالصور.. المباشرة بفتح مقبرة جماعية في النجف

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اعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم السبت، المباشرة بفتح مقبرة جماعية جديدة في محافظة النجف، مؤكدة انها تعود إلى جرائم النظام السابق.
وذكرت المؤسسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فريق المقابر الجماعية التابع لمؤسسة الشهداء انطلق منذ فجر صباح اليوم للمباشرة بعملية فتح مقابر جماعية شمال النجف والتي تم الاعلان عنها قبل يومين، اذ باشر الفريق بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بعمليات المرحلة الاولى من البحث والتنقيب عن الضحايا المفقودين الذين غيبهم النظام البائد ابان قمعه الانتفاضة الشعبانية عام 1991".
وأضاف المبرقع: "هذه ليست المقبرة الوحيدة، اذ لاتزال هناك مقابر منتشرة في الناصرية والسماوة وسنعمل على اكتشافها لفضح جرائم البعث للعالم"، لافتا إلى أن "في النجف ٦٠٠٠ شهيد تم تغييب نصفهم في المقابر الجماعية".
وأوضح: "نحن في مؤسسة الشهداء سوف نعمل على جعل ذلك المكان معلما تاريخيا ومزارا يدلل على بشاعة ما ارتكبه نظام صدام"، مستطرداً: "ما تمت محاكمته رؤوس النظام اما اذنابه فمازالوا يستترون باعمال ارهابية ووحشية كانت شاهدا عليها جريمة سبايكر وبادوش وغيرها ".
من جانبه، أعلن مدير دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء الساعدي، وفق ما ذكره البيان، "انتهاء المرحلة الاولى من اعمال البحث عن الرفات"، مؤكدا: "سنعمل قادما على مرحلة التنقيب ورفع الرفات بالشراكة مع الطب العدلي واللجنة الدولية لشؤون المفقودين".
وبحسب البيان ايضا، قال محافظ النجف لؤي الياسري، إن "هذا المكان نقب عام ٢٠١٢ وتم انتشال ٤٩ جثة، واليوم بجهود كبيرة عثرنا على عدد من المقابر الجماعية في المحافظة التي يوجد فيها اكثر من ٥٠٠٠ مفقود"، مضيفا: "هذا الموقع سوف نعمل على تمليكه لمؤسسة الشهداء ليكون معلما تاريخيا شاهدا على جرم صدام ".
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