بالصور.. نجاة نجل المتحدث باسم الصدر من محاولة اغتيال

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن نجل المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نجا من محاولة اغتيال في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار باتجاه سيارة يستقلها نجل جعفر الموسوي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لدى مروره باتجاه منطقة الزعفرانية في بغداد".

واضاف ان "نجل الموسوي نجا من الحادث"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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