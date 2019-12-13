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الاستخبارات تقبض على إرهابي حاول الهرب من الموصل الى كردستان

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي حاول الهرب من مدينة الموصل الى إقليم كردستان.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية نوعية ومتابعة مستمرة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة، من القاء القبض على احد الارهابيين في القيارة بأيسر الموصل اثناء محاولته الهروب الى اقليم كردستان".

 

وأضافت، ان المُلقى عليه القبض "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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