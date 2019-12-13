بالفيديو: سجن الحوت العراقي... هل تأثر بالاحتجاجات الأخيرة؟

سجن الحوت العراقي في الناصرية...ارتبط بواحدة من أكبر الاعدامات في يوم واحد، بعد محاكمات سريعة لمتهمين بالانتماء لداعش. والاعدامات السريعة أثارت انتقادات دولية آنذاك... هل تأثر سجن الحوت بالاحتجاجات الأخيرة؟ وهل يخرج داعش من بطن الحوت مجددا؟ شاهدوا هذا الفيديو بالتعاون من دويتشه فيله، على موقع السومرية.

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