نصر الله للمتظاهرين في العراق ولبنان: لا تسمحوا للاميركيين باستغلال احتجاجاتكم

وقال نصر الله في كلمة متلفزة، :"على المتظاهرين في العراق ولبنان عدم السماح للاميركيين باستغلال احتجاجاتكم".

وفيما يخص لبنان، أكد نصر الله أن "الأميركيين والإسرائيليين يحاولون استغلال التظاهرات لأنهم عجزوا على مدى عقود من حل خطر المقاومة عليهم".



واوضح، أن "التقييم الأمريكي للمظاهرات في لبنان جاء بناء على معلومات خاطئة".