دعا الامين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، المتظاهرين في العراق ولبنان إلى عدم السماح للاميركيين باستغلال احتجاجاتهم.
وقال نصر الله في كلمة متلفزة، :"على المتظاهرين في العراق ولبنان عدم السماح للاميركيين باستغلال احتجاجاتكم".
وفيما يخص لبنان، أكد نصر الله أن "الأميركيين والإسرائيليين يحاولون استغلال التظاهرات لأنهم عجزوا على مدى عقود من حل خطر المقاومة عليهم".
واوضح، أن "التقييم الأمريكي للمظاهرات في لبنان جاء بناء على معلومات خاطئة".
وفيما يخص لبنان، أكد نصر الله أن "الأميركيين والإسرائيليين يحاولون استغلال التظاهرات لأنهم عجزوا على مدى عقود من حل خطر المقاومة عليهم".
واوضح، أن "التقييم الأمريكي للمظاهرات في لبنان جاء بناء على معلومات خاطئة".
كانت هذه تفاصيل خبر نصر الله للمتظاهرين في العراق ولبنان: لا تسمحوا للاميركيين باستغلال احتجاجاتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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