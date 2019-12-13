بالفيديو: مناشدة لعدم اعتقال الناشطين العراقيين

مناشدة من المواطنين لعدم اعتقال الناشطين العراقيين، تشاهدونها عبر كاميرا ناس وناس. ناس وناس يجوب مدن العراق لينقل يوميات العراقيين فيكون ميناء لهموم الناس وجراحاتهم، مع الإعلامي ياسر عامر. ينقل البرنامج جميع الآراء والمظالم ويسلّط الضوء على الحقوق المهدورة. يستقبل البرنامج شكاوى الناس وينقلها للمسؤولين. تابعوا برنامج ناس وناس من الأحد إلى الخميس الساعة التاسعة صباحًا على السومرية.

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