الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية بتهمة تمويل حزب الله.
وقال الوزارة في بيان لها انها "فرضت عقوبات على كل من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد"، مشيرة الى إنهما "متهمان بغسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم حزب الله".
وأضافت أن "ناظم سعيد أحمد قدم أموالا لأمين عام حزب الله شخصيا، وأنه تاجر ألماس ويعرف بأنه من أكبر ممولي الحزب".
كما كشف موقع الخزانة الأميركية، فرض الوزارة عقوبات على "طوني صعب" بتهمة تمويل حزب الله ايضا.
وأعلنت الخزانة فرضها عقوبات على شركات لبنانية متورطة بتمويل حزب الله اللبناني أيضا.
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