الولايات المتحدة والصين تتوصلان رسميا إلى 'اتفاق المرحلة الأولى' لإنهاء الحرب التجارية

اعلنت الولايات المتحدة والصين، الجمعة، التوصل إلى اتفاق "المرحلة الأولى" لإنهاء الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "اتفقنا على صفقة كبيرة جدا للمرحلة الأولى مع الصين. وهم وافقوا على إجراء تعديلات هيكلية كثيرة وشراء كميات ضخمة من منتجات الزراعة والطاقة والبضائع الصناعية إضافة إلى أشياء عديدة جدا".

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وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة ستبقي رسوم 25% المفروضة على بعض السلع الصينية، مع الحفاظ على رسوم 7.5% على معظم البضائع"، مؤكدا أن بلاده "قررت عدم تطبيق الرسوم الجديدة، التي كان من المخطط فرضها يوم 15 كانون الاول، في ظل التوصل إلى هذه الصفقة".

وأفاد الرئيس الأمريكي بأن إدارته ستبدأ "المفاوضات حول اتفاق المرحلة الثانية فورا بدل انتظار انتخابات 2020"، وختم بالقول "هذه صفقة رائعة بالنسبة للجميع. شكرا لكم".