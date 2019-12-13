الحرس الثوري: القبض على أربعة أشخاص كانوا يعدون لموجة ثانية من الاحتجاجات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص في مدينة أصفهان، بوصفهم "أعضاء منظمة كانوا يعدون لبدء موجة ثانية من الاحتجاجات". ونقلت "روسيا اليوم" عن الحرس قوله، إن "الاعتقال تم أثناء عقد المجموعة اجتماعا في منزل في أصفهان، وعثر فيه على منشورات وأعلام تحمل شعار (الأسد والشمس)، بالإضافة إلى معدات كتابة اليافطات ومواد تستخدم لصناعة الزجاجات الحارقة".



وكانت قوى الأمن الداخلي الإيرانية، أعلنت أمس الخميس، القبض على 10 أشخاص، وصفتهم بـ "عناصر شاركوا في أعمال الشغب في محافظة فارس، جنوب إيران الشهر الماضي".

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