مقرب من الصدر يغرّد بشان استقالة السوداني من حزب الدعوة

علّق صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، على استقالة محمد شياع السوداني من حزب الدعوة. وقال العراقي في تغريدة على موقعه في "تويتر" ردّاً على أحد الاشخاص قام بتوجيه سؤال مفاده "محمد شياع السوداني، استقلت ام لم تستقل فأنت خارج دائرة الاختيار، بعد كل هذه السنين تأتي اليوم، لتعلن استقالتك من حزب السراق وكتلة الفساد؟!"، : "ما تعبر علينا (كلاواتهم)".



وكان محمد شياع السوداني قد اعلن في وقت سابق من، اليوم الجمعة، استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون النيابية.

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