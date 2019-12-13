توقع نائب في البرلمان العراقي، انتقال القنصلية الايرانية بالنجف لمكان بديل، فيما اشار الى انه لا يستبعد دفع تعويضات لايران على خلفية احراق قنصليتها بالنجف.
وقال النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هناك ترجيحات بان تنتقل القنصلية الإيرانية في النجف إلى مكان بديل قريباً"، مبينا "لانستبعد أن تتكفل الحكومة بدفع تعويض لإيران عن الحرق والأضرار التي أصابتها وفقاً للمتعارف عليه في مثل تلك الحالات"، على حدّ تعبيره.
واضاف ان "الحال مختلف بالنسبة لقنصلية إيران في كربلاء، فهي لم تتعرض لتحطيم أو حرق، لكنها مغلقة لإجراءات أمنية"، مشيرا الى أن "العمل جارٍ للتهيئة من أجل استئناف عمل القنصليتين بشكل طبيعي في الفترة المقبلة".
وتوقع النائب أن "تثير خطوة تعويض الحكومة لإيران عن قنصليتها المحترقة في النجف، حفيظة المتظاهرين العراقيين، خصوصاً ذوي الضحايا الذين استشهدوا خلال التظاهرات في النجف".
وتعرضت القنصلية الايرانية في النجف الى الحرق لاكثر من مرة من قبل متظاهرين، الامر الذي دفع القوات الامنية الى تفريقهم ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يرجح انتقال القنصلية الايرانية بالنجف لمكان بديل ويؤكد: لانستبعد دفع تعويضات لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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