دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، إلى الكشف عن منفذي "جريمة" الوثبة يوم أمس، فيما أكد أن تكرارها يهدد حياة المواطنين.
وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نشدد على ما اشارت اليه المرجعية الدينية العليا من اهمية اتسام التظاهرات بالطابع السلمي لتحقيق الهدف المرجو وخلوها من العنف والفوضى والإضرار بمصالح المواطنين، اذ نعول كثيرا على وعي وإدراك غالبية المتظاهرين لأهمية المسار السلمي للاحتجاجات".
وندد رئيس تيار الحكمة، بـ "عمليات القتل والخطف والاعتداء بكل اشكاله ومن بينها الجريمة البشعة والمروعة التي وقعت امس، في منطقة الوثبة من سحل وتعليق تحت مرأى ومسمع جموع غفيرة".
وندد رئيس تيار الحكمة، بـ "عمليات القتل والخطف والاعتداء بكل اشكاله ومن بينها الجريمة البشعة والمروعة التي وقعت امس، في منطقة الوثبة من سحل وتعليق تحت مرأى ومسمع جموع غفيرة".
ودعا الحكيم، الجهات المختصة إلى "الكشف عن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة"، محذّراً من "تبعات تكرارها اذ انها تخاطر بالسلم الاهلي وتهدد حياة المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم يدعو للكشف عن منفذي جريمة الوثبة ويؤكد: تكرارها يهدد حياة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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